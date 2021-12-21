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اتحاد كرة القدم لدولة شهيرة يعلن إقامة كأس السوبر في قطر

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس- وكالات
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أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقامة كأس السوبر التركية بين بشيكتاش وأنطاليا سبور في دولة قطر مطلع العام القادم.

وقال الاتحاد التركي في بيان نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن كأس السوبر لموسم 2020-2021 ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس من يناير المقبل، وسيحتضنها ملعب أحمد بن علي المونديالي.

ووفقا للبيان، فإن قمة السوبر التركي ستجمع بين بشيكتاش، حامل لقب الدوري التركي، وأنطاليا سبورت، وصيف بطل الكأس المحلية في الموسم الماضي.

وكان بشيكتاش، توج بلقب الدوري التركي الموسم الماضي بعد أن حصل على المركز الأول برصيد 84 نقطة.

وبشيكتاش هو أيضا بطل الكأس المحلية في الموسم الماضي وتوج بها عقب فوزه على أنطاليا سبور في النهائي بهدفين دون رد، لذلك فسيخوض أنطاليا مواجهة كأس السوبر بصفته وصيف بطل الكأس.

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