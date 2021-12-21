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فنانة إماراتية تهدي زوجها سيارة فارهة خلال حفل كبير- فيديو

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس- وكالات
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نشرت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي مقاطع فيديو وثقت من خلالها إهداءها سيارة فارهة لزوجها الفنان أحمد خميس، في عيد ميلاده الـ28.

وعبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، نشرت الفنانة مقاطع فيديو لتحضيراتها لحفل كبير بمناسبة عيد ميلاد زوجها خميس.

وظهر الفنان الإماراتي وهو معصوب العينين في أحد المقاطع، قبل أن يزيل الرباط من على عينيه، ليفاجأ بالزينة وأصدقائه، إذ بدأوا الغناء له في عيده، وتقدم مفاتيح سيارة له، ومن ثم يتوجه للسيارة.

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