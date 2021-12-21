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عاجل: تعافي متسارع للريال اليمني والدولار يهبط الى اقل من 900 «أسعار الصرف الآن»

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء حيث تشهد العملة اليمينة تحسنا كبيرا مقارنة بفترة من الانهيار غير المسبوق في قيمتها:

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 865

بيع الدولار 890

شراء السعودي 227

بيع السعودي 250

في صنعاء 

 شراء الدولار 601

بيع الدولار 603

شراء السعودي 158.80

بيع السعودي 158.90

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