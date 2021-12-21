عاجل: تعافي متسارع للريال اليمني والدولار يهبط الى اقل من 900 «أسعار الصرف الآن»

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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