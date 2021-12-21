عاجل: تعافي متسارع للريال اليمني والدولار يهبط الى اقل من 900 «أسعار الصرف الآن» معلومات خطيرة حول مصرع حسن ايرلو.. كان بمعية قيادات حوثية من الصف الأول لحظة مقتله ومن قاموا بنقله لديهم صور جثته وهي في حالة تمزق طهران تتهم «بعض الدول» بأنها تعاونت بشكل متأخر في نقل سفيرها حسن ايرلو من صنعاء "المركزي" التركي يضيف الدرهم الإماراتي للتداول الرسمي بيان خليجي بريطاني بشأن إيران واليمن الصناعة والتجارة توجه التجار والمنتجين بتخفيض أسعار المواد الغذائية وفقا لتعافي سعر العملة مليشيا الحوثي تبتز التجار وتهدد بإفلاسهم الدفعة 9 من الجرحى تختتم رحلتها العلاجية وإعادة التأهيل في سلطة عمان الحوثيون يعلنون خروج مطار صنعاء عن الجاهزية بعد غارات لطيران التحالف عاجل: الاعلان رسمياً عن مصرع الحاكم الايراني بصنعاء ”حسن إيرلو“ بعد يومين من مغادرته.. بغارة جوية أم بـ”كورونا“؟
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء حيث تشهد العملة اليمينة تحسنا كبيرا مقارنة بفترة من الانهيار غير المسبوق في قيمتها:
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 865
بيع الدولار 890
شراء السعودي 227
بيع السعودي 250
في صنعاء
شراء الدولار 601
بيع الدولار 603
شراء السعودي 158.80
بيع السعودي 158.90