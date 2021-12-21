معلومات خطيرة حول مصرع حسن ايرلو.. كان بمعية قيادات حوثية من الصف الأول لحظة مقتله ومن قاموا بنقله لديهم صور جثته وهي في حالة تمزق

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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افادت مصادر عسكرية لموقع مأرب برس الاخباري ان حسن ايرلو قتل بغارة جوية لطيران التحالف العربي وليس كما اعلنت طهران وفاته بسبب كورونا.

وقالت مصادرنا ان الغارة الجوية استهدفت حسن ايرلو في صنعاء على الارجح، اثناء اجتماع بمعية قيادات حوثية اخرى من الصف الأول.

ووفق المصادر مازالت المليشيات تتكتم حاليا عن الافصاح عن اسماء تلك الشخصيات.

واشارت المصادر أن، كورونا هو المبرر الذي سيتم تداوله حول رواية وفاة الرجل.

الى ذلك قالت مصادر عراقية ان‏ الجانب العراقي الذي قام بإخلاء حسن ايرلو عبر طائرة عسكرية عراقية بتفاهم مع ‎السعودية لديه صور لجثة السفير الايراني بحالة تمزق .

وهذا يرجح رواية تعرضه لضربة جوية حدثت وفق معلومات استخبارية عن إجتماع كبير لقيادات الحرس الثوري ومليشيات الحوثي في صنعاء.

وبحسب المصادر العراقية تم فحص جثة ايرلو في مطار البصرة بعد نقلها من ‎صنعاء.

اما الرواية الايرانية فجاءت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ، حيث قال: أن حسن إيرلو الذي كان أيضا من المحاربين القدامى في الحرب الكيماوية، أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية، وتوفى صباح اليوم".

وكان إيرلو غادر قبل 3 أيام مطار صنعاء الدولي على متن طائرة عسكرية عراقية بعد موافقة السعودية لأسباب إنسانية.

وشوهد السفير الإيراني أثناء مغادرته مطار صنعاء ، حيث تم نقله على سرير متنقل عبر سيارة إسعاف إلى داخل الطائرة.