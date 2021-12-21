طهران تتهم «بعض الدول» بأنها تعاونت بشكل متأخر في نقل سفيرها حسن ايرلو من صنعاء

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اتهمت طهران ،بعض الدول، دون ان تسميها، بانها تعاونت بشكل متأخر في نقل سفيرها لدى المليشيات الحوثية من صنعاء.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة سفيرها لدى مليشيا الحوثي، "حسن إيرلو"، إثر اصابته فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: أن حسن إيرلو الذي كان أيضا من المحاربين القدامى في الحرب الكيماوية، أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية، وتوفى صباح اليوم".

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت، السبت الماضي، نقل إيرلو من صنعاء إلى طهران تحت مزاعم إصابته بكورونا، غير أن مراقبين ووسائل إعلام تحدث عن إصابته البالغة بغارة لطيران التحالف الذي تقوده السعودية؛ خلال ترؤسه اجتماع بصنعاء.

وفي أكتوبر 2020، وصل إيرلو إلى صنعاء بطريقة غامضة وعمل حاكمًا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثية.

وكان إيرلو غادر قبل 3 أيام مطار صنعاء الدولي على متن طائرة عسكرية عراقية بعد موافقة السعودية لأسباب إنسانية.

وشوهد السفير الإيراني أثناء مغادرته المطار بوضع صحي حرج للغاية، وتم نقله على سرير متنقل عبر سيارة إسعاف إلى داخل الطائرة.