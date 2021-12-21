بيان خليجي بريطاني بشأن إيران واليمن

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 597

أكد بيان خليجي بريطاني، أن استمرار إيران بالتصعيد النووي يقوض الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي.

وقال بيان وزراء الخارجية، إن إحياء الاتفاق النووي هو أفضل سبيل لبذل جهود دبلوماسية لضمان الأمن الإقليمي في منطقة الخليج وخلوها بشكل دائم من الأسلحة النووية، وذلك حسب صحيفة الخليج البحرينية.و

في الملف اليمني، تعهد وزراء الخارجية بمنع إعادة تزويد "أنصار الله" في اليمن وحلفائها بالأسلحة، مؤكدين الحاجة الملحة لحل سياسي للصراع في اليمن من خلال عملية سياسية ومفاوضات تيسرها الأمم المتحدة. وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الاثنين، الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وذلك في تشيفنينغ هاوس بالعاصمة البريطانية لندن.

تركيا تعلن عن خطوة محتملة مع قطر وسط تحذيرات سعودية من سيناريو خطير تركيا تعلن عن خطوة محتملة مع قطر وسط تحذيرات سعودية من سيناريو خطير مقترحات من وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "الحوثي"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "الحوثي"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة. وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض