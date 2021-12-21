الصناعة والتجارة توجه التجار والمنتجين بتخفيض أسعار المواد الغذائية وفقا لتعافي سعر العملة

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أصدر مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول، تعميما بشأن تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.

ووجه مكتب الصناعة في تعميمه التجار المنتجين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة بتخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وفقا للمتغيرات السعرية الجديدة بعد تعافي العملة الوطنية.

وشهدت العملة المحلية تحسن كبير في قيمتها مقابل العملات الأجنبية منذ تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني، قبل نحو أسبوعين، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى ما دون 800 ريال بعد أن كان 1700 ريالا.