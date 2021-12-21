الصناعة والتجارة توجه التجار والمنتجين بتخفيض أسعار المواد الغذائية وفقا لتعافي سعر العملة مليشيا الحوثي تبتز التجار وتهدد بإفلاسهم الدفعة 9 من الجرحى تختتم رحلتها العلاجية وإعادة التأهيل في سلطة عمان الحوثيون يعلنون خروج مطار صنعاء عن الجاهزية بعد غارات لطيران التحالف عاجل: الاعلان رسمياً عن مصرع الحاكم الايراني بصنعاء ”حسن إيرلو“ بعد يومين من مغادرته.. بغارة جوية أم بـ”كورونا“؟ تقرير أممي يكشف تفاصيل انكماش اقتصاد اليمن 50 بالمئة في 7 سنوات بعد خسائرها في جبهات مأرب وفرار مقاتليها تحرك حوثي في النوادي الرياضية والمدارس لحشد مقاتلين جدد الميليشيات الحوثية توقف تصاريح الطائرات الأممية والإغاثية لمطار صنعاء التحالف يعلن عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية بمطار صنعاء ما حقيقة موافقة السعودية على منح البنك المركزي اليمني وديعة مالية ؟
أصدر مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول، تعميما بشأن تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.
ووجه مكتب الصناعة في تعميمه التجار المنتجين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة بتخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وفقا للمتغيرات السعرية الجديدة بعد تعافي العملة الوطنية.
وشهدت العملة المحلية تحسن كبير في قيمتها مقابل العملات الأجنبية منذ تعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني، قبل نحو أسبوعين، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى ما دون 800 ريال بعد أن كان 1700 ريالا.