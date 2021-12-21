الدفعة 9 من الجرحى تختتم رحلتها العلاجية وإعادة التأهيل في سلطة عمان

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 324

اختتمت الدفعة التاسعة من الجرحى اليمنيين رحلتها العلاجية وإعادة التأهيل بنجاح في المركز العربي للأطراف الصناعية بسلطنة عُمان .

الدفعة التاسعة من مبتوري الأطراف وهم خمسون جريحاً من عدة محافظات يمنية من المتضررين من الحرب انطلقوا من مأرب واستقبلهم الشيخ حمود سعيد المخلافي قبل شهر في صلالة.

يقول الجريح حسين عباد وهو من أبناء محافظة مأرب أنه فقد طرفه اليمنى قبل خمس سنوات بانفجار لغم ، عانى منه خلال الثمانية الأشهر الأولى معاناة قاسية وكانت كل تحركاته على العكاكيز .

ويضيف عباد أن طرفه الجديد سيخفف عنه كثيراً، معرباً عن شكره لسلطنة عمان وسلطانها هيثم بن طارق لما وجدوه من حفاوة الاستقبال والتسهيلات خلال رحلته إلى السلطنة .

أحمد الحاوري وهو من أبناء محافظة ريمة نازحاً في مأرب أصيب بلغم أرضي قال إنه لمس التحسن بعد أن ركب الطرف الصناعي وهناك فرق، وأبدى شكره لإدارة المركز العربي وطاقمه الإداري والطبي والجهود الإنسانية التي تبذل .

الجريح غيلان الجرادي من فريق نزع الألغام من أبناء محافظة صنعاء نازح في مأرب أصابه لغم مركب وفقد رجله اليسرى أثناء عمله بنزع لغم آخر ، تغلب على الصعوبات والمعوقات وأصبح يركض بالطرف الجديد لخفة وزنه كما يقول .

وكان قد دعا مؤسس المركز العربي الشيخ حمود سعيد المخلافي خلال حفل الاستقبال كافة الجهات والمنظمات الدولية والمحلية لمضاعفة الأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين الفئة الأشد تضرراً من الحرب في اليمن.

ويذكر أن المركز العربي للأطراف الصناعية المشروع الإنساني الخيري أنجز خلال الفترة السابقة إعادة تأهيل خمسمائة وخمسين جريحاً بينهم 19 طفلاً و18 امرأة تلقوا الرعاية والتدريب وإعادة التأهيل الطبيعي وركبوا أطرافا صناعية ضمن تسع دفع من جرحى عدة محافظات يمنية.