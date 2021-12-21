الحوثيون يعلنون خروج مطار صنعاء عن الجاهزية بعد غارات لطيران التحالف

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت ميليشيا الحوثي في وقت متأخر من مساء الاثنين، خروج مطار صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة عن الخدمة، بعد غارات مكثفة شنها طيران التحالف العربي على المطار.

وقال مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الخاضعة لميليشيا الحوثي، إن طيران التحالف "استهدف وبشكل مباشر مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، ما أدى إلى خروجه عن الجاهزية".

وأضاف المسؤول أن مطار صنعاء كان يقدم خدماته الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي مساء الإثنين، غارات جوية على مواقع للحوثيين شمال وجنوب العاصمة صنعاء، بعد وقت قصير من مطالبة التحالف المدنيين بإخلاء مطار صنعاء بشكل فوري.

وقالت مصادر محلية للمصدر أونلاين، إن المقاتلات شنت ثلاث غارات على مواقع في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي شمال العاصمة، مضيفة أن ثلاث غارات أخرى استهدفت مواقع جنوب العاصمة، لم يحدد موقعها حتى اللحظة.

وأعلن التحالف تنفيذ ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء الدولي، مضيفاً: أسقطنا الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن العملية جاءت استجابة للتهديد واستخدام مرافق المطار لإطلاق الهجمات العابرة للحدود.

وكان التحالف طالب في وقت سابق المدنيين وموظفي المنظمات الأممية والإنسانية بإخلاء المطار بشكل فوري.