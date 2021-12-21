عاجل: الاعلان رسمياً عن مصرع الحاكم الايراني بصنعاء ”حسن إيرلو“ بعد يومين من مغادرته.. بغارة جوية أم بـ”كورونا“؟

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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لقي سفير طهران لدى مليشيا الحوثي حسن ايرلللو، مصرعه بظروف غامضة، بعد يومين من مغادرته للعاصمة صنعاء.

وأعلنت وسائل اعلام ايرانية رسمية، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الاول 2021، وفاة سفير طهران لدى مليشيا الحوثي المدعو حسن ايرلو متاثرا باصابته بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة انباء ايران الرسمية (وكالة فارس) اعلن المتحدث بأسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى مليشيا الحوثي حسن ايرلو ، قد توفي صباح اليوم الثلاثاء متأثرا باصابته بكورونا.

وكان التحالف العربي سمح بنقل ايرلو عبر مطار صنعاء الدولي، أمس الاول، دون ان يتم الايضاح عن سبب سفره عدى ما تم نشره لاصابته بفيروس كورونا.

ورجحت مصادر امنية، ان ايرلو تعرض لغارة جوية رفقة عدد من قيادات مليشيا الحوثي نهاية الاسبوع الماضي، مما ادى الى مقتل عدد من القيادات الحوثية، واصابة ايرلو اصابة بالغة.

واستغربت المصادر حديث بعض الوسائل الاعلامية بان وفاة ايرلو ناجمه عن اصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي لم تعلن فيه مليشيا الحوثي عن اي اصابات جديدة بكورونا في مناطق سيطرتها.