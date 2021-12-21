تقرير أممي يكشف تفاصيل انكماش اقتصاد اليمن 50 بالمئة في 7 سنوات

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، الإثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي لليمن انكمش بنسبة 50 بالمئة بين عامي 2014 و2020.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة الأممية أعد بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تحت عنوان (أقلّ البلدان العربية نموًا: تحدّيات وفرص التنمية)، أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

ووفق التقرير "شهد اليمن انخفاضًا كبيرًا مُنذ منتصف العقد الماضي، فيما انهار نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليمن حيث شهد الناتج الحقيقي انكماشًا بنسبة 50% بين عامي 2014 و2020".

فيما شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء أمس الإثنين، على أهمية الاستقرار الاقتصادي وتحسن صرف العملة المحلية، واتخاذ المعالجات والتدابير العاجلة للتخفيف من معاناة الشعب في ظل الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء بالرياض جمعه مع نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق "سبأ".

والأحد، وصل عبد الملك إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة مفاجئة، بحث خلالها مع مسؤولين سعوديين سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويتوقع أن يطلب عبدالملك من السلطات السعودية، دعما ماليا عاجلا لتحسين سعر صرف الريال اليمني الذي شهد مؤخراً تراجعاً غير مسبوق.