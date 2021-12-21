التحالف: إجراءات صارمة برفع الحصانة عن الأعيان المدنية التي يستغلها الحوثي

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قال ناطق تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي إنه تم اتخاذ إجراءات صارمة برفع الحصانة عن الأعيان المدنية التي يستغلها الحوثي.
وبحسب العربية أكد العميد المالكي أن الضربات الجوية في مطار صنعاء طالت أهدافا عسكرية مشروعة.
وأضاف أننا سنوجه رسائل للمدنيين قبل ضرب الأهداف التي يستغلها الحوثي.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أكد أن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله. وأشار إلى أن الميليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود.