التحالف: إجراءات صارمة برفع الحصانة عن الأعيان المدنية التي يستغلها الحوثي

الثلاثاء 21 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال ناطق تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي إنه تم اتخاذ إجراءات صارمة برفع الحصانة عن الأعيان المدنية التي يستغلها الحوثي.

وبحسب العربية أكد العميد المالكي أن الضربات الجوية في مطار صنعاء طالت أهدافا عسكرية مشروعة.

وأضاف أننا سنوجه رسائل للمدنيين قبل ضرب الأهداف التي يستغلها الحوثي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أكد أن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله. وأشار إلى أن الميليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود.