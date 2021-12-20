”هادي“ يعقد اجتماعاً استثنائياً بكبار معاونيه في الرياض

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ناقش الرئيس عبدربه منصور هادي الإثنين في اجتماع استثنائي، مع نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس حكومته معين عبدالملك التطورات على الساحة اليمنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الرئيس هادي أكد على أهمية الاستقرار الاقتصادي وتحسن صرف العملة لتعزز الجهود على المستوى الأمني والاستقرار المجتمعي، بينما استمع إلى الإجراءات والتدابير المتخذة لتحسين معيشة وحياة المواطن خدمياً واجتماعياً.
وأضافت أنه وجه بمضاعفة الجهود في مختلف المجالات لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع الاشقاء والمجتمع الدولي، مثنياً على وقوف المواطنين خلف جيشهم "لإرساء معالم وطن عادل وآمن ومستقر".
وبدوره، استعرض" عبدالملك" نتائج لقاءه مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وجهود حكومته للتعامل مع التحديات الخدمية والاقتصادية، بما في ذلك حشد الجهود والتواصل مع القنوات والجهات الداعمة لليمن.