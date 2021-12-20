عاجل..مقاتلات التحالف تدك اهدافا حوثية في صنعاء ومصادر لمأرب برس تكشف الأماكن المستهدفة

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية في صنعاء لـ"مأرب برس" بأن مقاتلات التحالف العربي شنت قبل قليل من مساء اليوم الاثنين هجوما جويا ضد اهداف حوثية بالعاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر بأن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات جوية اهداف حويثة في مطار صنعاء الدولي.

واوضحت المصادر بان النيران اشتعلت في الاماكن المستهدفة فيما لايزال التحليق لمقاتلات التحالف مستمر حتى اللحظة.

وافادت المصادر بأن الضربات الجوية توسعت لتشمل اهداف حوثية في منطقة النهدين القريبة من دار الرئاسة ومناطق متفرقة من العاصمة صنعاء الذي تحتلها مليشيات الحوثي الإرهابية.

وطالب تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية والمدنيين إخلاء مطار صنعاء حالاً.

وأكد التحالف اتخاذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتيا.

وكانت قناة العربية قد ، أفادت في وقت سابق اليوم نقلاً عن مصادر بأن ميليشيا الحوثي أوقفت تصاريح الطيران للطائرات الأممية والإغاثية لمطار صنعاء، مؤكدة أن الحوثيين رفضوا اليوم هبوط رحلة جوية تابعة للأمم المتحدة بمطار صنعاء.

كما، أوضحت المصادر أن استخدام الحوثيين العسكري لمطار صنعاء أثر سلبا على رحلات الأمم المتحدة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أكد أن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله. وأشار إلى أن الميليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود. وأعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.