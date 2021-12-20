طلب عاجل من التحالف للمنظمات الدولية العاملة في اليمن بشأن مطار صنعاء

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم الاثنين العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية والمدنيين إخلاء مطار صنعاء حالاً.

وأكد التحالف اتخاذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتيا.

وكانت قناة العربية قد ، أفادت في وقت سابق اليوم نقلاً عن مصادر بأن ميليشيا الحوثي أوقفت تصاريح الطيران للطائرات الأممية والإغاثية لمطار صنعاء، مؤكدة أن الحوثيين رفضوا اليوم هبوط رحلة جوية تابعة للأمم المتحدة بمطار صنعاء.

كما، أوضحت المصادر أن استخدام الحوثيين العسكري لمطار صنعاء أثر سلبا على رحلات الأمم المتحدة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أكد أن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله. وأشار إلى أن الميليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود. وأعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.

وأشار التحالف إلى استهداف مراكز ثقل لأهداف نوعية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء. وقال: "دمرنا مرافق لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بقاعدة الديلمي، كما دمرنا منصات لإطلاق صواريخ باليستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء".

أهداف مشروعة

كما أعلن في وقت سابق عن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأشار إلى أن الضربات جاءت استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.