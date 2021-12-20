بالتزامن مع تعافي الريال اليمني..سلطات «مـأرب» تتحرك ضد التجار المتلاعبين بالأسعار وتمهل 3 شركات مخالفة 24 ساعة

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ضبط مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مأرب اليوم الاثنين عددا من التجار الذين لم يعدلوا قائمة اسعارهم في المواد الغذائية والاستهلاكية بموجب سعر الصرف، بالتعاون مع أمن المنطقة الأمنية الأولى.
وأكد المكتب في بيان على صفحته في فيس بوك بأن غرفة مراقبة الأسعار سوف تصدر يوم غدا نشرة سعرية لتحديد أسعار المواد الغذائية تجزئة سوبرات وبقالات.
ووفقاً للبيان فإن مهام الغرفة التي شكلت مؤخرا لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين واتخاذ اللازم حيالهم، وسيكون عملها لمدة شهر.
وأعلن مكتب الصناعة والتجارة عن ثلاث شركات تجارية لم تقم بتخفيض أسعار منتجاتها، هي مجموعة هائل سعيد أنعم، ومجموعة المحضار، وشركة بن عوض النقيب وأمهل الشركات الثلاث 24 ساعة لسرعة إعلان أسعار منتجاتها وفقا لمتغيرات الصرف وتعافي الريال أمام العملات الأجنبية، مالم سوف يتم اتخاذ اللازم وفقا للقانون.
وتأتي هذه الإجراءات والنزول الميداني لمراقبة عملية البيع والشراء بالتزامن مع تعافي العملة المحلية.