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مقتل مدنيين اثنين بألغام الحوثي في الحديدة

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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أعلن مرصد يمني، الإثنين، مقتل مدنيين اثنين جراء انفجار لغم في محافظة الحديدة (غرب)، فيما أفاد الجيش بمقتل 14 عنصرا حوثيا في مواجهات مع جماعة الحوثي بمحافظة مأرب (شرق).

وقال المرصد اليمني للألغام (غير حكومي)، في بيان، إنه رصد مقتل مدنيين اثنين، أحدهما طفل.

وأضاف أنهما "قتلا نتيجة انفجار ‎لغم في محيط منزلهما أثناء عودتهما من النزوح الذي استمر منذ نحو أربع سنوات في قرية "الحائط" بمديرية الدريهمي جنوبي محافظة ‎الحديدة الساحلية".

ولم يحمل المرصد أي جهة مسؤولية مقتلهما.

وسبق وأن قتل العديد من المدنيين جراء انفجار ألغام تقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين قاموا بزرعها، فيما تنفي الجماعة استهداف المدنيين.

وأواخر عام 2018، وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في العاصمة السويدية ستوكهولم اتفاقا مع جماعة الحوثيين يقضى بوقف إطلاق النار في الحديدة.

والإثنين، دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) الأطراف اليمنية إلى تهدئة الأوضاع في المحافظة، وأخذ التدابير لتجنب الخسارة في أرواح المدنيين والإضرار بممتلكاتهم.

وأعلنت الأمم المتحدة، بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نزوح أكثر من 25 ألف شخص في الحديدة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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