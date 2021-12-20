تقرير أمريكي: كيف حاول الحوثيون فرض طقوسهم الشيعية على المجتمع واستخدامها كأداة سياسية الخارجية الإيرانية تكشف عن آخر التطورات في المفاوضات مع السعودية الملك سلمان يمنح قرار الإقامة المميزة لأشهر خطاط عرفه العالم العربي والإسلامي كتب 12 نسخة من القرآن الحكومة اليمنية تعلن وصول ١.٢ مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مدينة عدن مقتل أكثر من 300 مسلح حوثي خلال الـ24 ساعة الماضية في مأرب والجوف السيسي يوجه بترميم مساجد ومقامات وأضرحة آل البيت تركيا تغزو الفضاء بثامن قمر فضائي وأردوغان يكشف التفاصيل ترامب يطالب الصين بدفع تعويضات بقيمة ستين تريليون دولار زينب العسكري تشكو مشكلة اسرية خاصة بعد وصولها البحرين سعودي يخترع حذاء عسكريا مضادا للألغام شديد القوة
قالت وسائل إعلام سعودية، الأحد، إن الحكومة قررت منح الجنسية للخطاط السوري المعروف عثمان طه، الذي كتب 12 نسخة من القرآن الكريم بخط يده.
ومنحت السعودية عثمان طه جنسيتها، بعدما أقام لعقود على أراضيها، علما أنه يبلغ الآن من العمر 87 عاما.
وكان طه، وبالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بدأ منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي كتابة القرآن بخط يده، ليتم 12 نسخة مكتوبة.
يشار إلى أن الملك سلمان وبعد قرار منح "الإقامة المميزة"، الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وجّه مؤخرا بتجنيس أصحاب الكفاءات في مجالات مختلفة، منها "العلم الشرعي، والطب، والصناعة، والنفط، والذكاء الاصطناعي، وغيرها"، وذلك لرفد خطة المملكة التنموية "2030".
وعثمان طه، الذي ولد في مدينة حلب عام 1934، تخرج من كلية التربية في جامعة دمشق عام 1965، وأبدع في الرسم والخط العربي والفارسي، وحصل على إجازة في حسن الخط من شيخ الخطاطين في العالم الإسلامي حامد الآمدي عام 1973.