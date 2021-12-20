الملك سلمان يمنح قرار الإقامة المميزة لأشهر خطاط عرفه العالم العربي والإسلامي كتب 12 نسخة من القرآن

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قالت وسائل إعلام سعودية، الأحد، إن الحكومة قررت منح الجنسية للخطاط السوري المعروف عثمان طه، الذي كتب 12 نسخة من القرآن الكريم بخط يده.

ومنحت السعودية عثمان طه جنسيتها، بعدما أقام لعقود على أراضيها، علما أنه يبلغ الآن من العمر 87 عاما.

وكان طه، وبالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بدأ منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي كتابة القرآن بخط يده، ليتم 12 نسخة مكتوبة.

يشار إلى أن الملك سلمان وبعد قرار منح "الإقامة المميزة"، الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وجّه مؤخرا بتجنيس أصحاب الكفاءات في مجالات مختلفة، منها "العلم الشرعي، والطب، والصناعة، والنفط، والذكاء الاصطناعي، وغيرها"، وذلك لرفد خطة المملكة التنموية "2030".

وعثمان طه، الذي ولد في مدينة حلب عام 1934، تخرج من كلية التربية في جامعة دمشق عام 1965، وأبدع في الرسم والخط العربي والفارسي، وحصل على إجازة في حسن الخط من شيخ الخطاطين في العالم الإسلامي حامد الآمدي عام 1973.