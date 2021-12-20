الحكومة اليمنية تعلن وصول ١.٢ مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مدينة عدن

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الاثنين 20 ديسمبر/كانون اول، تسلم كميات جديدة من لقاحات كورونا.

ونقلت وكالة أنباء سبأ الرسمية عن وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي، إن الوزارة تسلمت، اليوم، أكثر من مليون ومائتي الف جرعة لقاح ضد (كوفيد- 19) منها ٨٠٠ الف و٨٠٨ جرعة من لقاح جونسون آند جونسون مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة هولندا وفرنسا وسلوفاكيا.

وأضاف: كما تسلمت الصحة ٤٠٠ الف جرعة من لقاح سينوفاك مقدم عبر (كوفاكس) الذي يدخل البلاد لأول مرّة ليصبح بذلك عدد اللقاحات المستخدمة في البلاد إلى ثلاثة.

وأكد أن اللقاح آمن ويستخدم في عدد من بلدان العالم وتمت إجازته من منظمة الصحة العالمية.. مثمناً الدعم المقدم لليمن من الدول المانحة وحلف اللقاح ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف باعتبارهما شريكان لوزارة الصحة.

من جانبه، اشاد مدير مكتب منظمة الطفولة (اليونيسيف) بعدن تشارلز انزوكي، بالدعم المقدم لليمن من المانحين عبر كوفاكس والذي سيمكن البلاد من تنفيذ حملات التحصين ضد فيروس كورونا ورفع نسبة التغطية للمطعمين.