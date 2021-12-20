مقتل أكثر من 300 مسلح حوثي خلال الـ24 ساعة الماضية في مأرب والجوف

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 111

أعلن التحالف العربي باليمن، الإثنين، مقتل أكثر من 300 مسلح حوثي بمحافظتي مأرب (وسط)، والجوف (شمال)، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفاد التحالف العربي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بـ"تنفيذ 29 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب (وسط) والجوف (شمال) خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضح أنه "تم تدمير 21 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 300 عنصر إرهابي"، دون تفاصيل أكثر.