الحكومة اليمنية تعلن وصول ١.٢ مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مدينة عدن مقتل أكثر من 300 مسلح حوثي خلال الـ24 ساعة الماضية في مأرب والجوف السيسي يوجه بترميم مساجد ومقامات وأضرحة آل البيت تركيا تغزو الفضاء بثامن قمر فضائي وأردوغان يكشف التفاصيل ترامب يطالب الصين بدفع تعويضات بقيمة ستين تريليون دولار زينب العسكري تشكو مشكلة اسرية خاصة بعد وصولها البحرين سعودي يخترع حذاء عسكريا مضادا للألغام شديد القوة قتلى حوثيين في كمين محكم جنوب مأرب والطيران يشن عدة غارات الحكومة تبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي معالجات الأزمة الإقتصادية وتخفيف آثار انهيار العملة ما المواقع التي دمرها طيران التحالف العربي في العملية الأخيرة على صنعاء؟
أعلن التحالف العربي باليمن، الإثنين، مقتل أكثر من 300 مسلح حوثي بمحافظتي مأرب (وسط)، والجوف (شمال)، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفاد التحالف العربي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بـ"تنفيذ 29 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب (وسط) والجوف (شمال) خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأوضح أنه "تم تدمير 21 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 300 عنصر إرهابي"، دون تفاصيل أكثر.