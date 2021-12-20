آخر الاخبار

الحكومة اليمنية تعلن وصول ١.٢ مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مدينة عدن مقتل أكثر من 300 مسلح حوثي خلال الـ24 ساعة الماضية في مأرب والجوف السيسي يوجه بترميم مساجد ومقامات وأضرحة آل البيت تركيا تغزو الفضاء بثامن قمر فضائي وأردوغان يكشف التفاصيل ترامب يطالب الصين بدفع تعويضات بقيمة ستين تريليون دولار زينب العسكري تشكو مشكلة اسرية خاصة بعد وصولها البحرين سعودي يخترع حذاء عسكريا مضادا للألغام شديد القوة قتلى حوثيين في كمين محكم جنوب مأرب والطيران يشن عدة غارات الحكومة تبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي معالجات الأزمة الإقتصادية وتخفيف آثار انهيار العملة ما المواقع التي دمرها طيران التحالف العربي في العملية الأخيرة على صنعاء؟

السيسي يوجه بترميم مساجد ومقامات وأضرحة آل البيت

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 138

 

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب.

ووجه السيسي بأن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.

 
إقراء أيضاً
تركيا تغزو الفضاء بثامن قمر فضائي وأردوغان يكشف التفاصيل
الخارجية الإيرانية تكشف عن آخر التطورات في المفاوضات النووية ومستجدات المفاوضات
في تطورات خطيرة كرٌّ وفرٌّ في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم وحمدوك حذَّر من «انز
تقرير فرنسي يكشف "الجهات الداعمة" لسيف الإسلام القذافي في سباق الرئاسة الليبي
السعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية
قرقاش يكشف عن دليل يؤكد على "طي صفحة الخلاف" بين الإمارات وقطر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس