الحكومة اليمنية تعلن وصول ١.٢ مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مدينة عدن مقتل أكثر من 300 مسلح حوثي خلال الـ24 ساعة الماضية في مأرب والجوف السيسي يوجه بترميم مساجد ومقامات وأضرحة آل البيت تركيا تغزو الفضاء بثامن قمر فضائي وأردوغان يكشف التفاصيل ترامب يطالب الصين بدفع تعويضات بقيمة ستين تريليون دولار زينب العسكري تشكو مشكلة اسرية خاصة بعد وصولها البحرين سعودي يخترع حذاء عسكريا مضادا للألغام شديد القوة قتلى حوثيين في كمين محكم جنوب مأرب والطيران يشن عدة غارات الحكومة تبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي معالجات الأزمة الإقتصادية وتخفيف آثار انهيار العملة ما المواقع التي دمرها طيران التحالف العربي في العملية الأخيرة على صنعاء؟
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة موقف ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب.
ووجه السيسي بأن يتم تطوير الأضرحة بشكل متكامل مع الخدمات والمرافق المحيطة بمواقعها والطرق والميادين والمداخل المؤدية لها.