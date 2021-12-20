الحكومة اليمنية تعلن وصول ١.٢ مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مدينة عدن مقتل أكثر من 300 مسلح حوثي خلال الـ24 ساعة الماضية في مأرب والجوف السيسي يوجه بترميم مساجد ومقامات وأضرحة آل البيت تركيا تغزو الفضاء بثامن قمر فضائي وأردوغان يكشف التفاصيل ترامب يطالب الصين بدفع تعويضات بقيمة ستين تريليون دولار زينب العسكري تشكو مشكلة اسرية خاصة بعد وصولها البحرين سعودي يخترع حذاء عسكريا مضادا للألغام شديد القوة قتلى حوثيين في كمين محكم جنوب مأرب والطيران يشن عدة غارات الحكومة تبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي معالجات الأزمة الإقتصادية وتخفيف آثار انهيار العملة ما المواقع التي دمرها طيران التحالف العربي في العملية الأخيرة على صنعاء؟
طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الصين بتعويضات تقدر قمتها بـ60 تريليون دولار، مؤكدا أن ما صنعوه للعالم أمر مروع لا نهاية له.
وشدد ترامب لقناة "فوكس نيوز" على ضرورة أن تقوم الصين بتعويض العالم عن تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال: "على الصين أن تدفع الثمن وأن تتخذ خطوة ما وتعوّض.. لكنها لا تملك مثل هذه الأموال الطائلة كي تدفع هذه التعويضات. أعتقد أن خسائر العالم كله وليس خسائر الولايات المتحدة وحدها تقدر بـ60 تريليون دولار. والصين لا تملك 60 تريليون دولار".
وزعم ترامب أن أصول "كوفيد 19" جاءت من مختبر ووهان الصيني. مضيفا: "أي شخص يعتقد بخلاف ذلك يمزح مع نفسه فقط".
وأضاف: "عليهم أن يفعلوا شيئا ما.. فما فعلوه للعالم أمر مروع لا نهاية له".
وأشار ترامب خلال المقابلة إلى أن علاقاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ كانت رائعة قبل الجائحة، قائلا: "كنت أعتقد صراحة أنني أعجبه وكان يعجبني"، فقاطعته الصحفية ماريا بارتيرومو صائحة؛ "إنه قاتل!".
وردا على تعليق الصحفية بوصف الرئيس الصيني بأنه قاتل، أجاب ترامب: "نعم هو قاتل، لكن علاقتي معه كانت رائعة. وعندما ظهر كوفيد-19، حصلت حكاية جديدة تماما".
وفي عام 2020، روجت إدارة ترامب لنظرية أن جائحة كوفيد 19 بدأت بسبب تسرب في معهد ووهان لعلم الفيروسات، حيث استخدم الرئيس الأمريكي آنذاك ألقاب مثل ' فيروس الصين' و 'إنفلوانزا كونج' لوصف المرض.
وتتكثف الدعوات في الأوساط العلمية لإجراء تحقيقات معمقة أكثر في أصل الفيروس، وما إذا كان قد نشأ بشكل طبيعي أم تسرب من مختبر.
وسجلت أولى حالات الإصابة بـ"كورونا" في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ديسمبر 2019.
ورفضت الصين مرارا النظريات حول احتمال تسرب الفيروس من مختبر ووهان لعلم الفيروسات.
وأمضى فريق بقيادة منظمة الصحة 4 أسابيع في ووهان وحولها مع علماء صينيين، وقالوا في تقرير مشترك في آذار/مارس؛ إن الفيروس انتقل على الأرجح من الخفافيش للبشر عن طريق حيوان آخر، لكنهم أكدوا ضرورة إجراء أبحاث أخرى في هذا الشأن.