زينب العسكري تشكو مشكلة اسرية خاصة بعد وصولها البحرين

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 186

عبرت الفنانة البحرينية، زينب العسكري، عن حزنها بسبب ابتعادها عن بناتها الثلاث، حيث تركتهن في الإمارات التي تقيم فيها، ووجدت في البحرين من أجل دفن جثمان والدتها وتلقي العزاء، حيث شكت ابتعاد بناتها عنها، وعبرت عن اشتياقها لهن.

وقالت زينب العسكري، في مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات”، إنها استودعت بناتها قطعة من قلبها في مكان غابت عنهن فيه عينها، لكن عين الله لم تغب، متمنية أن يحفظهن الله، وعقبت: “قلبي وروحي.. صغيراتي وحشوني وايد”.

وتابعت العسكري، قائلة: “ربي يحفظكم لي يارب.. أول مرة أسافر البحرين بدونهم مو حلو هالشعور.. متعبني وايد”.

وما هي إلا ساعات وظهرت زينب العسكري في المطار، حيث كانت تتحضر للعودة إلى الإمارات، مبينة أنها، ولأول مرة، تذهب إلى المطار قبل موعد الطائرة، حيث كانت تتأخر في كل مرة؛ لأن والدتها كانت السبب، لأنها لم تكن ترغب في أن تتركها وتبتعد عنها، مردفة: “كل شيء معاكي يا يمة كان غير.. ربنا يرحمك برحمته يارب”.

ووصلت زينب العسكري إلى الإمارات، لتجد بناتها في استقبالها بحفاوة كبيرة، حيث أحضرن لها هدايا، لتعلق قائلة: “يا قلب وروح ماما انتوا.. ربي يحفظكم يارب”.

وفُجعت زينب العسكري، قبل أيام، في والدتها، إثر تعرضها لوعكة صحية أدت إلى وفاتها، حيث كانت مريضة، وكانت تتردد على أحد المستشفيات للحصول على جلسات غسيل الكلى، إذ أعلنت عن الوفاة من خلال منشور لها عبر حسابها في “سناب شات”، معربةً عن حزنها الشديد لفقدان والدتها، وتمنَّت لروحها الطاهرة الجنة.