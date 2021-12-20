الحكومة اليمنية تعلن وصول ١.٢ مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مدينة عدن مقتل أكثر من 300 مسلح حوثي خلال الـ24 ساعة الماضية في مأرب والجوف السيسي يوجه بترميم مساجد ومقامات وأضرحة آل البيت تركيا تغزو الفضاء بثامن قمر فضائي وأردوغان يكشف التفاصيل ترامب يطالب الصين بدفع تعويضات بقيمة ستين تريليون دولار زينب العسكري تشكو مشكلة اسرية خاصة بعد وصولها البحرين سعودي يخترع حذاء عسكريا مضادا للألغام شديد القوة قتلى حوثيين في كمين محكم جنوب مأرب والطيران يشن عدة غارات الحكومة تبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي معالجات الأزمة الإقتصادية وتخفيف آثار انهيار العملة ما المواقع التي دمرها طيران التحالف العربي في العملية الأخيرة على صنعاء؟
ابتكر سعودي حذاء عسكريا شديد القوة، لحماية أرواح الجنود في المعارك من الألغام.
ونقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية، عن المخترع الذي يدعى سعد الحربي قوله إن هذا المنتج نفذ على مراحل وأثبتت التجارب المعملية نجاح التقنية التي زود بها "البسطار" في الحماية من الانفجارات الشديدة.
وأضاف أنه استخدم في تكوين المنتج ألياف كربونية، ومواد معدنية وبلاستيكية، تم دمجها مع بعضها، وصمم بها (البسطار) بمقاسات متنوعة".
وعن مدة العمل أوضح: "أنجزته في 6 أشهر شملت الفكرة والتصاميم والتنفيذ وإجراء الاختبارات العلمية والمعملية".
وأكد تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدا للحصول على شهادة براءة الاختراع.