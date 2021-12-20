قتلى حوثيين في كمين محكم جنوب مأرب والطيران يشن عدة غارات

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قتل 14 حوثيا في كمين نفّذه الجيش الوطني والمقاومة، اليوم الاثنين، استهدف تجمعاً لمليشيا الحوثي الإيرانية في أحد قطاعات الجبهة الجنوبية بمحافظة مارب.
وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الكمين أسفر عن مصرع 14 عنصراً حوثيًا، إضافة إلى إعطاب طقمين قتاليين تابعين للمليشيا. فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسّطة كانت بحوزة تلك العناصر.
إلى ذلك، استهدف طيران التحالف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للمليشيا الإيرانية في مواقع متفرقة بالجبهة الجنوبية وألحق بها بشرية ومادية منها تدمير طقمين وعربتين مدرعتين بما عليهما من أفراد وعتاد.