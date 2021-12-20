ما المواقع التي دمرها طيران التحالف العربي في العملية الأخيرة على صنعاء؟

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، تدمير مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء.
وأوضح أنه دمر ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بمديرية بني الحارث، بالإضافة إلى تدمير مخازن للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة.
وقال أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
إلى ذلك، أعلن التحالف تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.
وأوضح أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.
وكان التحالف أشار في وقت سابق إلى "انطلاق تهديد وشيك باستخدام المسيرات من مطار صنعاء الدولي"، موضحاً أن "استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونياً".
وأضاف "مازلنا نمارس ضبط النفس وأي تحرك عملياتي سيكون في هذا الإطار".
وكان التحالف أكد في الأيام الماضية، تدمير مواقع عسكرية للحوثيين تضم مخازن ومعامل للصواريخ الباليستية والمسيرات في العاصمة صنعاء.
جاء ذلك بعد الإعلان عن بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وأضاف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.
كما أوضح أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
يذكر أن التحالف نفذ بشكل متقطع خلال الأيام الماضية عدة ضربات ضد الميليشيات التي لم تتوقف منذ أشهر عن استهداف المدنيين وتعريض حياة آلاف النازحين في محافظة مأرب للخطر.