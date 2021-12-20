جمعية النهضة الإجتماعية تقيم حفل تكريمي لنجاح برنامج حضرموت للتمويل الأصغر فرع غيل باوزير

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-حضرموت

عدد القراءات 176

بمناسبة مرور أكثر من عام على إفتتاح فرع برنامج حضرموت للتمويل الأصغر بغيل باوزير وبحضور المدير العام لمديرية غيل باوزير وقيادة جمعية النهضة الأجتماعية وعدد من مدراء المكاتب والشخصيات الإجتماعية ، أقامت جمعية النهضة الأجتماعية صباح الأحد الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢١م حفل تكريمي لموظفي الفرع وعدد من مدراء المكاتب والمؤسسات العامة والشخصيات الإجتماعية بغيل باوزير.

وفي الحفل الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم ألقى عبدالرحمن محمد السقاف رئيس مجلس الإدارة بجمعية النهضة الأجتماعية وبرنامج حضرموت للتمويل الأصغر كلمة ترحيبية لكافة الحضور وعلى رأسهم مدير عام المديرية مشيدا بدور برنامج حضرموت للتمويل الأصغر فرع غيل باوزير والنجاح الباهر الذي حققه خلال هذه الفترة القصيرة لأكثر من عام والنتائج الإيجابية التي أنعكست على المشاريع المنفذة في المديرية في مختلف المجالات التنموية والخدمية والحصاد المزهر لأكثر عدد من المستفيدين سواء في مجال الزراعة أو الصحة أو في المجالات الخدمية الأخرى منها تمويل مشاريع قطاع المرأة والذي حظي باهتمام الجمعية من خلال تسهيل تمويل مشاريعهن الصغيرة وتوسيع رقعة عملهم نحو التطور والتقدم والدفع بها نحو الأمام وتدليل كافة الصعاب لهن .

وأكد السقاف أن جمعية النهضة تسعى دائما نحو تقديم خدماتها دون مقابل والعمل على دعم المشاريع الهادفة التي تعكس بدورها لتنمية حضرموت نحو الأزدهار والتقدم وهذا ماجعل من سمعت الجمعية تحظى بالارتياح وخلق علاقة وفاء واحترام متبادل بينها وبين المستفيدين سواء في سيؤن والمكلا والشحر وغيل باوزير والمهرة وشبوة وتقديم لهم خدمات مالية وميسرة .

واشاد بدور السلطة المحلية بغيل باوزير والتي كانت عونا لمثل هذه النجاحات وتسهيل وتذليل كافة الصعاب لعمل الجمعية في المديرية .

من جانبه عبر فوزي بن زيلع المدير التنفيذي للتمويل الأصغر عن فائق سعادته لهذا النجاح الذي حققه برنامج التمويل الأصغر فرع غيل باوزير موضحا عدد المستفيدين في الفترة الماضية والذي بلغ عددهم ٢٤١ مستفيد ومستفيدة بمبلغ قدر ب٢٥٥ مليون ريال ، وتتوزع هذه التمويلات على الأنشطة التالية: الصناعات الغذائية ، الأنشطة الخدمية ،الأنشطة الصحية،صناعات متنوعة،الأنشطة التعليمية،الثروة السمكية،الأنشطة التجارية،الثروة الحيوانية،الإسكان،الأنشطة الزراعية.

من جانبه عبر ماجد محمد بامخرمة مدير فرع برنامج حضرموت للتمويل الأصغر فرع غيل باوزير في كلمة عن بالغ شكره وسعادته للنجاح الباهر الذي حققه فرع الغيل خلال عام من أنشطة ومشاريع مختلفة قدمها الفرع للمستفيدين من أبناء المديرية منوها بدور قيادة جمعية النهضة الإجتماعية في تسهيل عمل الفرع وتوفير أوجه الدعم الكاملة بالإضافة إلى دور السلطة المحلية بالمديرية التي أسهمت بشكل مباشر في تذليل الصعاب لعمل ومهام الفرع ، شاكرا قيادة النهضة على التكريم الذي يعد دافع قوي نحو تقديم الأفضل والتميز في العمل.

وفي كلمة عرفان ووفاء عبر فيها المدير العام لمديرية غيل باوزير سالم عبدالله العطيشي لقيادة جمعية النهضة الإجتماعية ودورها الفاعل والتنموي وحضورها الرائع في نفوس المستفيدين من خلال أعمالها الخيرة وأنشطتها التنموية اللامتناهية على مستوى غيل باوزير والدور الملموس الذي يؤديه برنامج حضرموت للتمويل الأصغر والذي يعتبر نموذج مشرف لحضرموت والحضارم لما يقوم به من دور في نجاح المشاريع بغيل باوزير ولاقت تطور سريع في العمل والحصاد .

ودعا في الوقت ذاته كافة الجمعيات الأخرى أن ترتقي بالدورالسامي التي تقوم به جمعية النهضة الإجتماعية في إنجاح مشاريع المستفيدين وتطويرها نحو الأفضل .

وفي ختام الحفل تم تكريم عددا من الموظفين والشخصيات والذي ضم عشرون من المكرمين بدرع الوفاء والتقدير ، الذين أسهموا بدور كبير في إنجاح عمل برنامج حضرموت للتمويل الأصغر بغيل باوزير وتسهيل مهام عمله وعمل المستفيدين وهم كالتالي:

١_المدير العام لمديرية غيل باوزير.

٢_ المدير العام السابق للمديرية.

٣_ مدير أمن مديرية غيل باوزير.

٤_ مدير مكتب الصحة العامة والسكان بغيل باوزير.

٥_ مدير مكتب المالية بغيل باوزير.

٦_ مدير مشروع نظافة مديرية غيل باوزير.

٧_ مدير مكتب الشؤون الأجتماعية بغيل باوزير.

٨_ مدير مكتب الصناعة والتجارة بغيل باوزير.

٩_ مدير مكتب الزراعة والري بغيل باوزير.

١٠_ مدير مكتب الإتصالات السلكية واللاسلكية بغيل باوزير.

١١_ مدير جامعة الريان- مركز غيل باوزير.

١٢_ رئيس الجمعية التعاونية الزراعية.

١٣_ رئيس جمعية التنمية الإجتماعية بغيل باوزير.

١٤_ مدير فرع العمقي للصرافة بغيل باوزير.

١٥_ عاقل حارة المستقبل.

١٦_ محل بن حصين للذهب والمجوهرات.

١٧_ قروبات الفانوس.

١٨_ عبدالله أحمد بن هاوي.