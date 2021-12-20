تقديم دعم اضافي لليمن بقيمة 75 مليون يورو

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أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اليوم الإثنين، تقديم 75 مليون يورو كتمويل إضافي لدعم التنمية في البلاد.
وقال لاتحاد الأوروبي بيان له إنه "خصص في 15 ديسمبر 2021 مبلغ 75 مليون يورو إضافي كتمويل للتنمية في اليمن".
وأشار في البيان المنشور على موقعه الإلكتروني الى أن "سيتم تنفيذ هذا التمويل من خلال منظمات شريكة تعمل في مجال تعزيز الصمود المعيشي للمستضعفين وتحسين الأمن الغذائي ودعم التعافي الاقتصادي المبكر".
وقالت "كارولينا هدستروم" رئيسة قسم التعاون التنموي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن إن "الاتحاد الأوروبي يؤمن بمستقبل اليمن وبقدرة اليمنيين على بناء الصمود الاقتصادي وبناء مسارات باتجاه التنمية المستدامة حتى أثناء النزاع الجاري".
وأضافت قائلة: "من خلال التمويل الإضافي، يساهم الاتحاد الأوروبي في الاستثمار في مستقبل اليمن بينما يدعم اليمنيين لمعالجة التحديات الفورية".
وقال البيان أن هناك "ثلاثة مشاريع ستبدأ في 2022 في مجالات تتعلق بتعزيز سبل العيش المستدام وخلق فرص اقتصادية متنوعة للشباب والنساء والرجال، وفي نشر أفضل للمعلومات في الوقت الملائم حول الأمن الغذائي والتغذية وسبل المعيشة كجزء من نظم الإنذار المبكر".
وحسب الاتحاد الأوروبي "تتخذ الأنشطة المخطط لها نهجا مبتكرا قادرا على إحداث التحول وتربط بين سبل كسب العيش والقطاعات الاقتصادية مع إمكانات خلق النمو المستدام الصديق للبيئة وتحفيز التماسك والسلم الاجتماعي".