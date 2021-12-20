تعرف على أسعار الصرف بعد التحسن الكبير للعملة اليمنية وتراجع الدولار الى أقل من 1000

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت العملة الوطنية، اليوم الاثنين تحسنا متسارعا وملحوظا خلال الساعات الماضية حيث استعادة جزءا كبيرا من قيمتها.

وكان الريال اليمني شهد الايام الماضية اسوأ تراجع له على الاطلاق امام سلة العملات الاجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد الى نحو 1700 ريال.

ومع تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي قبل ايام تحسنت قيمة الريال اليمني امام الدولار والريال السعودي، بصورة متسارعة.

مصدر مصرفي في العاصمة المؤقتة عدن قال لـ «مأرب برس» ان الدولار تراجع اليوم من 1230 الى ما بين 900 و950 للبيع والشراء، وكذلك الريال السعودي الذي استقر عند 250، بعد ان كان قد تخطى الـ 300 ووصل الفترة الماضية الى اكثر من 400 ريال.

اما في صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين فالدولار مستقر عند 600 ريال فيما سعر صرف الريال السعودي يصل الى 158 ريال يمني.