تقديم دعم اضافي لليمن بقيمة 75 مليون يورو تعرف على أسعار الصرف بعد التحسن الكبير للعملة اليمنية وتراجع الدولار الى أقل من 1000 عاجل: معارك محتدمة جنوبي مأرب وسط غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي ستة قتلى وجرحى بينهم نساء وطفلة بقصف حوثي غربي تعز الخارجية الإيرانية تكشف عن آخر التطورات في المفاوضات النووية ومستجدات المفاوضات مع السعودية جامعة سبأ في مأرب تنظم فعالية خطابية باليوم العالمي اللغة العربية الدولار دون الألف.. تحسن متسارع ولافت للريال اليمني (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف) رابطة يمنية: 620 معتقلا مدنيا يعيشون ظروفا صعبة مع شدة البرد التحالف يعلن بدء ضربات جوية واسعة الأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء ومصادر تتحدث عن انفجارات ضخمة تهز العاصمة في تطورات خطيرة كرٌّ وفرٌّ في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم وحمدوك حذَّر من «انزلاق إلى الهاوية»
شهدت العملة الوطنية، اليوم الاثنين تحسنا متسارعا وملحوظا خلال الساعات الماضية حيث استعادة جزءا كبيرا من قيمتها.
وكان الريال اليمني شهد الايام الماضية اسوأ تراجع له على الاطلاق امام سلة العملات الاجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد الى نحو 1700 ريال.
ومع تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي قبل ايام تحسنت قيمة الريال اليمني امام الدولار والريال السعودي، بصورة متسارعة.
مصدر مصرفي في العاصمة المؤقتة عدن قال لـ «مأرب برس» ان الدولار تراجع اليوم من 1230 الى ما بين 900 و950 للبيع والشراء، وكذلك الريال السعودي الذي استقر عند 250، بعد ان كان قد تخطى الـ 300 ووصل الفترة الماضية الى اكثر من 400 ريال.
اما في صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين فالدولار مستقر عند 600 ريال فيما سعر صرف الريال السعودي يصل الى 158 ريال يمني.