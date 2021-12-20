عاجل: معارك محتدمة جنوبي مأرب وسط غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي ستة قتلى وجرحى بينهم نساء وطفلة بقصف حوثي غربي تعز الخارجية الإيرانية تكشف عن آخر التطورات في المفاوضات النووية ومستجدات المفاوضات مع السعودية جامعة سبأ في مأرب تنظم فعالية خطابية باليوم العالمي اللغة العربية الدولار دون الألف.. تحسن متسارع ولافت للريال اليمني (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف) رابطة يمنية: 620 معتقلا مدنيا يعيشون ظروفا صعبة مع شدة البرد التحالف يعلن بدء ضربات جوية واسعة الأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء ومصادر تتحدث عن انفجارات ضخمة تهز العاصمة في تطورات خطيرة كرٌّ وفرٌّ في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم وحمدوك حذَّر من «انزلاق إلى الهاوية» بعد مغادرتة من عدن إلى الرياض معين عبد الملك يلتقي بن سليمان وهذه ابرز التطورات تقرير فرنسي يكشف "الجهات الداعمة" لسيف الإسلام القذافي في سباق الرئاسة الليبي
تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، في جبهات القتال جنوبي مأرب، شمال غرب اليمن.
وقالت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني واصلت عملياتها العسكرية لدحر مليشيا الحوثي من الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
في الأثناء، كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية من غاراتها المكثفة على مواقع وتعزيزات المليشيا في تلك الجبهات.
وأفادت مصادر ميدانية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت صباح اليوم بعدة غارات مواقع وآليات تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال جنوبي محافظة مارب، وشوهدت احتراق عدد من الآليات.
وأمس الأحد، أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد، دحر مليشيات الحوثي الإيرانية من عدة مواقع جنوبي المحافظة في معارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير 10 آليات عسكرية.
في السياق قال التحالف إنه نفذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها تدمير (14) آلية عسكرية والقضاء على أكثر من (100) عنصر إرهابي.