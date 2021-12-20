عاجل: معارك محتدمة جنوبي مأرب وسط غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، في جبهات القتال جنوبي مأرب، شمال غرب اليمن.



وقالت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني واصلت عملياتها العسكرية لدحر مليشيا الحوثي من الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



في الأثناء، كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية من غاراتها المكثفة على مواقع وتعزيزات المليشيا في تلك الجبهات.



وأفادت مصادر ميدانية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت صباح اليوم بعدة غارات مواقع وآليات تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال جنوبي محافظة مارب، وشوهدت احتراق عدد من الآليات.



وأمس الأحد، أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد، دحر مليشيات الحوثي الإيرانية من عدة مواقع جنوبي المحافظة في معارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير 10 آليات عسكرية.



في السياق قال التحالف إنه نفذ (19) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها تدمير (14) آلية عسكرية والقضاء على أكثر من (100) عنصر إرهابي.