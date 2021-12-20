عاجل: معارك محتدمة جنوبي مأرب وسط غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي ستة قتلى وجرحى بينهم نساء وطفلة بقصف حوثي غربي تعز الخارجية الإيرانية تكشف عن آخر التطورات في المفاوضات النووية ومستجدات المفاوضات مع السعودية جامعة سبأ في مأرب تنظم فعالية خطابية باليوم العالمي اللغة العربية الدولار دون الألف.. تحسن متسارع ولافت للريال اليمني (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف) رابطة يمنية: 620 معتقلا مدنيا يعيشون ظروفا صعبة مع شدة البرد التحالف يعلن بدء ضربات جوية واسعة الأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء ومصادر تتحدث عن انفجارات ضخمة تهز العاصمة في تطورات خطيرة كرٌّ وفرٌّ في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم وحمدوك حذَّر من «انزلاق إلى الهاوية» بعد مغادرتة من عدن إلى الرياض معين عبد الملك يلتقي بن سليمان وهذه ابرز التطورات تقرير فرنسي يكشف "الجهات الداعمة" لسيف الإسلام القذافي في سباق الرئاسة الليبي
قتل وأصيب ستة أشخاص، بينهم طفلة، بقصف لجماعة الحوثي استهدف مدنيين بمحافظة تعز.
وقالت مصادر محلية إن طفلة قتلت، وأصيب خمسة آخرين بينهم إمرأتان، بقصف لجماعة الحوثي، استهدف سيارة تقلهم بين مديرية مقبنة غربي تعز.
وبحسب المصادر، فإن الأسرة كانت نازحة من قرى المجاعشة بمديرية مقبنة غربي تعز، وتوجهت إلى مدينة حيس جنوبي الحديدة.