ستة قتلى وجرحى بينهم نساء وطفلة بقصف حوثي غربي تعز

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قتل وأصيب ستة أشخاص، بينهم طفلة، بقصف لجماعة الحوثي استهدف مدنيين بمحافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن طفلة قتلت، وأصيب خمسة آخرين بينهم إمرأتان، بقصف لجماعة الحوثي، استهدف سيارة تقلهم بين مديرية مقبنة غربي تعز.

وبحسب المصادر، فإن الأسرة كانت نازحة من قرى المجاعشة بمديرية مقبنة غربي تعز، وتوجهت إلى مدينة حيس جنوبي الحديدة.