جامعة سبأ في مأرب تنظم فعالية خطابية باليوم العالمي اللغة العربية الدولار دون الألف.. تحسن متسارع ولافت للريال اليمني (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف) رابطة يمنية: 620 معتقلا مدنيا يعيشون ظروفا صعبة مع شدة البرد التحالف يعلن بدء ضربات جوية واسعة الأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء ومصادر تتحدث عن انفجارات ضخمة تهز العاصمة في تطورات خطيرة كرٌّ وفرٌّ في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم وحمدوك حذَّر من «انزلاق إلى الهاوية» بعد مغادرتة من عدن إلى الرياض معين عبد الملك يلتقي بن سليمان وهذه ابرز التطورات تقرير فرنسي يكشف "الجهات الداعمة" لسيف الإسلام القذافي في سباق الرئاسة الليبي الريال اليمني يسجل تحسنا أمام الدولار بعد تلقي البنك المركزي دعما دوليا ”معين عبدالملك“ يغادر عدن الى الرياض لبحث الاستقرار الاقتصادي قرصنة تنتهي بسرقة 120 مليون دولار من العملات المشفرة
يواصل الريال اليمني تعافيه بشكل متسارع، في التعاملات الغير رسمية، خلال الساعات القليلة الماضية، في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.
وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن إن أسعار الصرف للعملات الأجنبية تراجعت مجددا بشكل لافت، وسط أنباء عن إجتماع سعودي يمني رفيع لمعالجة الآثار المترتبة على الإنهيار الذي شهده الريال الأسابيع والأشهر الماضية.
وأكدت المصادر أن الدولار الأمريكي تراجع من جديد إلى ما دون ألف ريال يمني، حيث وصل إلى 990 ريال يمني، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 260 ريال يمني.
وأشارت المصادر إلى أن أسباب تراجع الريال لتوقف عملية المضاربة والتي كانت متورطة فيها قيادة البنك المركزي السابقة، في الوقت الذي تنتظر الإدارة الجديدة وديعة نقدية جديدة تساهم في تراجع أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وألمحت المصادر إلى إستمرار تراجع العملات الأجنبية وتحسن العملة المحلية، خلال الساعات القادمة.
وبالرغم من تحسن أسعار الصرف، إلا أن أسعار المواد الغذائية والسلعية، لا تزال كما هي عندما ارتفع الدولار إلى 1700 ريال يمني.