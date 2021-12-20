الدولار دون الألف.. تحسن متسارع ولافت للريال اليمني (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف)

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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يواصل الريال اليمني تعافيه بشكل متسارع، في التعاملات الغير رسمية، خلال الساعات القليلة الماضية، في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.

وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن إن أسعار الصرف للعملات الأجنبية تراجعت مجددا بشكل لافت، وسط أنباء عن إجتماع سعودي يمني رفيع لمعالجة الآثار المترتبة على الإنهيار الذي شهده الريال الأسابيع والأشهر الماضية.

وأكدت المصادر أن الدولار الأمريكي تراجع من جديد إلى ما دون ألف ريال يمني، حيث وصل إلى 990 ريال يمني، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 260 ريال يمني.

وأشارت المصادر إلى أن أسباب تراجع الريال لتوقف عملية المضاربة والتي كانت متورطة فيها قيادة البنك المركزي السابقة، في الوقت الذي تنتظر الإدارة الجديدة وديعة نقدية جديدة تساهم في تراجع أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وألمحت المصادر إلى إستمرار تراجع العملات الأجنبية وتحسن العملة المحلية، خلال الساعات القادمة.

وبالرغم من تحسن أسعار الصرف، إلا أن أسعار المواد الغذائية والسلعية، لا تزال كما هي عندما ارتفع الدولار إلى 1700 ريال يمني.