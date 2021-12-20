رابطة يمنية: 620 معتقلا مدنيا يعيشون ظروفا صعبة مع شدة البرد

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قالت رابطة حقوقية يمنية، الأحد، إن أكثر من 620 معتقلا مدنيا يعيشون أوضاعا متدهورة في سجون أطراف النزاع بالبلاد، مع اشتداد موجة البرد.
جاء ذلك في بيان لـ"رابطة أمهات المعتقلين والمخفيين قسرا" (غير حكومية) عقب تنظيمها وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
واستنكرت الرابطة "ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في جميع السجون والإهمال الطبي والحرمان من البطانيات والملابس الشتوية ومنع إدخال الأدوية والطعام للمختطفين والمعتقلين".
وأردفت: "أكثر من 620 مختطفا ومعتقلا بشكل تعسفي يعيشون أوضاعا متدهورة في سجون اليمن شمالا وجنوبا، لاسيما مع دخول فصل الشتاء ما يجعلهم عرضة لضربات البرد المتكررة والحرمان من الرعاية الصحية".
وتابعت: "من ضمن هؤلاء 507 مختطفين لدى جماعة الحوثي، و85 مخفيا في سجون قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (موالي للإمارات)، و21 معتقلا لدى الأجهزة الحكومية، و11 مختطفا لدى القوات المشتركة (موالية للحكومة) في الساحل الغربي للبلاد".
ودعت الصليب الأحمر الدولي إلى زيارة السجون، وتفقد أوضاع المحتجزين فيها، مناشدة "ناشطين حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالوقوف مع المختطفين، والمخفيين قسرا، ومساندة قضيتهم العادلة، حتى الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم