التحالف يعلن بدء ضربات جوية واسعة الأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء ومصادر تتحدث عن انفجارات ضخمة تهز العاصمة

الإثنين 20 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بانه وجه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وذلك استجابة للتهديدات.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع او الاقتراب من المواقع المستهدفة، مشيراً إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

إلى ذلك، كشفت مصادر محلية أن انفجارات كبيرة اندلعت في مخازن لميليشيا الحوثيين بعد ضربات التحالف.

وكان التحالف أكد في الأيام الماضية تدمير مواقع عسكرية للحوثيين تضم مخازن ومعامل للصواريخ الباليستية والمسيرات في العاصمة صنعاء.

تحييد التهديد جاء ذلك، بعد الإعلان عن بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأضاف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.

كما أوضح أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الجيش اليمني يذكر أن التحالف نفذ بشكل متقطع خلال الأيام الماضية عدة ضربات ضد الميليشيات التي لم تتوقف منذ أشهر عن استهداف المدنيين وتعريض حياة آلاف النازحين في محافظة مأرب للخطر