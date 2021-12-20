التحالف يعلن بدء ضربات جوية واسعة الأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء ومصادر تتحدث عن انفجارات ضخمة تهز العاصمة في تطورات خطيرة كرٌّ وفرٌّ في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم وحمدوك حذَّر من «انزلاق إلى الهاوية» بعد مغادرتة من عدن إلى الرياض معين عبد الملك يلتقي بن سليمان وهذه ابرز التطورات تقرير فرنسي يكشف "الجهات الداعمة" لسيف الإسلام القذافي في سباق الرئاسة الليبي الريال اليمني يسجل تحسنا أمام الدولار بعد تلقي البنك المركزي دعما دوليا ”معين عبدالملك“ يغادر عدن الى الرياض لبحث الاستقرار الاقتصادي قرصنة تنتهي بسرقة 120 مليون دولار من العملات المشفرة تسمم جماعي بمصنع آيفون في الهند والسلطات تعتقل العشرات في الطرقات مصرع 45 حوثيًا وقوات ”الشرعية“ تستعيد عدد من المواقع شمالي الجوف قرود غاضبة تنفذ تصفية قاتلة بحق 250 كلبا بعد تمترسها في المباني والأشجار
أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بانه وجه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وذلك استجابة للتهديدات.
وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع او الاقتراب من المواقع المستهدفة، مشيراً إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.
إلى ذلك، كشفت مصادر محلية أن انفجارات كبيرة اندلعت في مخازن لميليشيا الحوثيين بعد ضربات التحالف.
وكان التحالف أكد في الأيام الماضية تدمير مواقع عسكرية للحوثيين تضم مخازن ومعامل للصواريخ الباليستية والمسيرات في العاصمة صنعاء.
تحييد التهديد جاء ذلك، بعد الإعلان عن بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وأضاف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي، تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد.
كما أوضح أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
الجيش اليمني يذكر أن التحالف نفذ بشكل متقطع خلال الأيام الماضية عدة ضربات ضد الميليشيات التي لم تتوقف منذ أشهر عن استهداف المدنيين وتعريض حياة آلاف النازحين في محافظة مأرب للخطر