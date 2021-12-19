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”معين عبدالملك“ يغادر عدن الى الرياض لبحث الاستقرار الاقتصادي

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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توجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول، إلى العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية(سبأ)، بأن "رئيس الوزراء توجه من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، إلى الرياض في مستهل زيارة عمل قصيرة، يجري خلالها عدد من اللقاءات مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية".

وخلال الزيارة، سيطلع عبدالملك الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي (يقيم في الرياض)، على عدد من التطورات والمستجدات بخصوص الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية.

وستبحث الزيارة "الحلول للتعاطي مع هذه الملفات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية، إضافة إلى الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، أبرزها مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة".

ويتوقع أن يطلب عبدالملك من السلطات السعودية، دعما ماليا عاجلا لتحسين سعر صرف الريال اليمني الذي شهد مؤخرا تراجعا غير مسبوق.

وأدى تراجع العملة إلى موجة احتجاجات وإضرابات في عدة محافظات، وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار.

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