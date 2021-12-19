”معين عبدالملك“ يغادر عدن الى الرياض لبحث الاستقرار الاقتصادي قرصنة تنتهي بسرقة 120 مليون دولار من العملات المشفرة تسمم جماعي بمصنع آيفون في الهند والسلطات تعتقل العشرات في الطرقات مصرع 45 حوثيًا وقوات ”الشرعية“ تستعيد عدد من المواقع شمالي الجوف قرود غاضبة تنفذ تصفية قاتلة بحق 250 كلبا بعد تمترسها في المباني والأشجار نائب الرئيس يضع روسيا الاتحادية أمام تحركات المليشيات الحوثية لتعطيل كل جهود السلام التحالف العربي يعلن مقتل 100 حوثي بمأرب خلال 24 ساعة أميرة سعودية تبرز في اعترافات محاكمات رجل أعمال في القاهرة مقتل أكثر من 10 عمال جراء انهيار صخري بعدن الفرعون محمد صلاح على أعتاب إنجاز استثنائي أمام توتنهام الليلة
توجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول، إلى العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية(سبأ)، بأن "رئيس الوزراء توجه من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، إلى الرياض في مستهل زيارة عمل قصيرة، يجري خلالها عدد من اللقاءات مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية".
وخلال الزيارة، سيطلع عبدالملك الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي (يقيم في الرياض)، على عدد من التطورات والمستجدات بخصوص الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية.
وستبحث الزيارة "الحلول للتعاطي مع هذه الملفات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية، إضافة إلى الإصلاحات التي تنفذها الحكومة، أبرزها مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة".
ويتوقع أن يطلب عبدالملك من السلطات السعودية، دعما ماليا عاجلا لتحسين سعر صرف الريال اليمني الذي شهد مؤخرا تراجعا غير مسبوق.
وأدى تراجع العملة إلى موجة احتجاجات وإضرابات في عدة محافظات، وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار.