قرصنة تنتهي بسرقة 120 مليون دولار من العملات المشفرة تسمم جماعي بمصنع آيفون في الهند والسلطات تعتقل العشرات في الطرقات مصرع 45 حوثيًا وقوات ”الشرعية“ تستعيد عدد من المواقع شمالي الجوف قرود غاضبة تنفذ تصفية قاتلة بحق 250 كلبا بعد تمترسها في المباني والأشجار نائب الرئيس يضع روسيا الاتحادية أمام تحركات المليشيات الحوثية لتعطيل كل جهود السلام التحالف العربي يعلن مقتل 100 حوثي بمأرب خلال 24 ساعة أميرة سعودية تبرز في اعترافات محاكمات رجل أعمال في القاهرة مقتل أكثر من 10 عمال جراء انهيار صخري بعدن الفرعون محمد صلاح على أعتاب إنجاز استثنائي أمام توتنهام الليلة وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عدم السماح بدخول الكعبة
قال مسؤول بالشرطة الهندية يوم الأحد، إن السلطات اعتقلت العشرات لمشاركتهم في قطع طرق سريعة احتجاجا على حالات تسمم غذائي في وحدة “فوكسكون” بالهند، والتي تتولى تصنيع هواتف “آيفون” لشركة “أبل”.
وكان أكثر من 150 من العاملين في وحدة إنتاج “فوكسكون” بجنوب الهند قد نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم بتسمم غذائي في المساكن التابعة للشركة والتي يقيم فيها أغلبية العاملين.
وذكر مسؤول الشرطة أن حالات التسمم أدت إلى احتجاجات من جانب العاملين وأقاربهم الذين قطعوا طريقا رئيسيا بين تشيناي وبنجغالور لعدة ساعات.
وأضاف أنه تم اعتقال قرابة 70 امرأة و22 رجلا منذ قطع الطريق يوم السبت.