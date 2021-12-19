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مصرع 45 حوثيًا وقوات ”الشرعية“ تستعيد عدد من المواقع شمالي الجوف

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد، دحر مليشيات الحوثي الإيرانية من عدد من المواقع العسكرية شمال محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
 
وقال موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، إن "معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الإيرانية في عدة مواقع غرب منطقة اليتمة بمديرية خب الشعف".
 
وأضاف، أن قوات الجيش تمكنت خلال المعارك التي خاضتها بإسناد من مقاتلات التحالف من دحر المليشيا الحوثية من عدد المواقع العسكرية.
 
وأفاد بأن المعارك وضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 عنصراً من المليشيا وعشرات الجرحى، إضافة إلى تدمير وإحراق 5 أطقم ومدفعين عيار 32.
 
وتشهد جبهات اليتمة معارك مستمرة منذ نحو 5 أيام، تكبدت خلالها المليشيات الإيرانية خسائر كبيرة.

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