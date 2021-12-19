قرود غاضبة تنفذ تصفية قاتلة بحق 250 كلبا بعد تمترسها في المباني والأشجار

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أقدمت مجموعة من القردة الغاضبة على قتل نحو 250 كلبا بطريقة وحشية في قريتين بالهند، انتقاما من الكلاب على قتلها أحد صغار القردة.
ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، صورة لأحد القرود وهو يمسك جروا ويصعد به إلى مكان مرتفع ويقذفه إلى أسفل، موضحة أن "القرود التي دفعها الانتقام قتلت 250 كلبا برميها من المباني والأشجار".
وتابعت، أن "سلسلة الهجمات القاتلة نفذتها القرود الغاضبة بعد أن قتلت مجموعة من الكلاب قردا رضيعا حتى الموت".وبحسب الأنباء الواردة، فإن "القردة في قريتي ماغالغاون ولافيل في ولاية ماهاراشترا الغربية استشاطت غضبا وقامت بالانتقام الوحشي من الكلاب"، فيما ذكر بعض الشهود أن "القرود بعد أن قضت على الكلاب وجهت غضبها إلى الأطفال".
وقال القرويون، إن "السكان المحليون تدخلوا في محاولات لإنقاذ الكلاب وأصيب بعضهم بجروح، ومع تصاعد غضب القرود قامت بجر طفل في الثامنة من عمره بعيدا، وتمكن القرويون من إنقاذ الطفل قبل أن تقتله القردة الغاضبة".