نائب الرئيس يضع روسيا الاتحادية أمام تحركات المليشيات الحوثية لتعطيل كل جهود السلام

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأحد، موقف الشرعية الثابت من السلام وتعاطيها الإيجابي مع مبادرات الأشقاء وجهود الأمم المتحدة.

مشيرا إلى أن المليشيات الحوثية الانقلابية وبدعم من إيران، تصر على تعطيل كل الجهود والاستمرار في حروبها العبثية وارتكاب المزيد من الجرائم والأعمال الإرهابية بحق اليمنيين والأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وعبر نائب الرئيس خلال لقائه سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى بلادنا فلاديمير ديدوشكين، بمناسبة انتهاء فترة عمله، عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الروسي في إطار دعم بلاده للشرعية وجهود إحلال السلام، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن مرجعيات الحل الثلاث والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والقرارات الأممية وعلى رأسها القرار رقم 2216، تؤسس لسلام دائم وشامل، متى ما تخلت المليشيات عن نهجها الإرهابي وانحازت لخيار السلام وتحررت من ارتهانها لمشروع ولاية الفقيه.

من جانبه عبر سفير روسيا الاتحادية، عن تقديره لما لقيه خلال فترة عمله من تعاون واهتمام وتسهيل لمهامه التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً استمرار بلاده في دعم جهود إحلال السلام وحرصها على أمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة عن أبنائه.