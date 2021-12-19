التحالف العربي يعلن مقتل 100 حوثي بمأرب خلال 24 ساعة

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن التحالف العربي، الاحد 19 ديسمبر/كانون الاولل، مقتل 100 عنصر حوثي بمحافظة مأرب وسط اليمن، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف العربي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وذكر التحالف أنه "نفذ 19 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف أنه "تم تدمير 14 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 100 عنصر إرهابي"، دون تفاصيل أخرى.

وبوقت سابق الأحد، أعلن التحالف العربي في بيانين منفصلين، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه السعودية.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.