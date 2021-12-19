مقتل أكثر من 10 عمال جراء انهيار صخري بعدن

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لقي أكثر من عشرة عمال حتفهم، وأصيب آخرون، يوم الأحد 19 ديسمبر/كانون الاول، في انهيار صخري بمحافظة عدن، جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص، لقوا مصرعهم أثناء عملية تكسير بأحد جبال مدينة البريقة غربي عدن”.
وأوضحت المصادر، أن الانهيار وقع بينما كانت إحدى مكائن شق الجبال (بوكلين)، تقوم بالتكسير في أعلى الجبل، فانهارت أجزاء منه، ما أدى إلى مصرع أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين”.
ولفتت المصادر إلى أنه لا يزال عدد من الأشخاص تحت الأنقاض، في ظل استمرار عملية البحث عنهم من قبل متطوعين، وفرق إنقاذ تابعة للسلطات المحلية.
وتجري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أعمال تكسير في الجبال لاستخدامها ببناء المنازل والمشاريع الاستثمارية، دون الخضوع لرقابة السلطات المحلية في المحافظة.
وتخضع عدن أمنيا وعسكريًا، لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، منذ طرد الحكومة في أغسطس/آب 2019، عقب مواجهات عسكرية بينهما.