الفرعون محمد صلاح على أعتاب إنجاز استثنائي أمام توتنهام الليلة

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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يستهدف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تحقيق رقمين قياسيين جديدين، عندما يحل فريقه ضيفا على توتنهام اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق صلاح رقما قياسيا خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل في الجولة الماضية بتسجيله أحد أهداف اللقاء التي انتهى لمصلحة "الريدز" بنتيجة 3-1.

وتمكن صلاح بهدفه في شباك نيوكاسل من معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز في "تويتر" اليوم الأحد صورة لصلاح، وأرفقها بالقول: "نجح محمد صلاح في تسجيل أو صناعة هدف على الأقل في آخر 15 مباراة له في البريميرليغ معادلا رقم جيمي فاردي. وسينفرد صلاح بالرقم القياسي إذا سجل أو صنع أي هدف ضد توتنهام".

من جانب آخر، فإن صلاح ساهم بشكل مباشر في 24 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، بواقع: 15 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

ولا يتفوق على صلاح من حيث عدد الأهداف التي ساهم في تسجيلها قبل عيد الميلاد (كريسماس) في "البريميرليغ"، سوى الأسطورة ألان شيرر الذي أسهم في تسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9) في موسم 1994-1995.

وفي حال أسهم "الفرعون" في تسجيل أي هدف اليوم (صناعة أو تسجيلا) فسيعادل رقم شيرر، وإذا ساهم بأكثر من هدف فسيحطم رقم الأسطورة الإنجليزية الصامد منذ 27 عاما.

ويحلق صلاح في صدارة قائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي.