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تحسن جديد في قيمة الريال اليمني امام الدولار والسعودي مساء اليوم «أسعار الصرف»

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد:

في صنعاء 

 شراء الدولار 601

بيع الدولار 603

شراء السعودي 158.75

بيع السعودي 158.90

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1220

بيع الدولار 1230

شراء السعودي 320

بيع السعودي 330

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