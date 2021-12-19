تحسن جديد في قيمة الريال اليمني امام الدولار والسعودي مساء اليوم «أسعار الصرف» عاجل: استعادت مناطق شاسعة جنوب مأرب والمليشيات الحوثية تهرب من الجبهات وتترك جثث قتلاها في أرض المعركة توقعات الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة تعرف على افضل ثلاثة لاعبين في كأس العرب والفائز بلقب هداف البطولة ولمن ذهبت جائزة الحذاء الذهبية؟ معلومات جديدة حول الطريقة التي غادر بها المدعو حسن ايرلو من صنعاء والى أين توجه ولماذا وافقت الرياض؟ محمد بن راشد يبارك لـ الشقيقة قطر ويهنئ الجزائر ويشيد بتونس هجمات حوثية جديدة باتجاه ابها وخميس مشيط والتحالف يقول ان المليشيات حاولت استهداف المسافرين ”عُمال اليومية في اليمن“.. اضطهاد وأعمال شاقة وأجور منخفضة السعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية ”إصلاح حضرموت“ يدعو لوحدة الصف وخدمة المحافظة بعيدًا عن التخوين والاتهام
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد:
في صنعاء
شراء الدولار 601
بيع الدولار 603
شراء السعودي 158.75
بيع السعودي 158.90
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1220
بيع الدولار 1230
شراء السعودي 320
بيع السعودي 330