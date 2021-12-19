تحسن جديد في قيمة الريال اليمني امام الدولار والسعودي مساء اليوم «أسعار الصرف»

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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