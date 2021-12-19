عاجل: استعادت مناطق شاسعة جنوب مأرب والمليشيات الحوثية تهرب من الجبهات وتترك جثث قتلاها في أرض المعركة

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الاحد، انتصارات كبيرة في الجبهة الجنوبية بمحافظة ‎مارب.

وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان القوات استعادت مناطق شاسعة تسللت إلىها المليشيات الحوثية في وقت سابق.

واشار الى ان المعارك الدائرة في الجبهة الجنوبية اسفرت عن خسائر بشرية وعسكرية كبيرة للمليشيات.

واضاف: ان جثث المليشيات الحوثية تملأ مسرح العمليات العسكرية.

وقال المصدر ان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا عملية عسكرية واسعة على مواقع المليشيا فجر اليوم واستمرت المعارك حتى الثانية ظهرا.

ونجح الجيش الوطني في استعادة مناطق هامة في الجبهة الجنوبية وكبدوا المليشيات الحوثية خسائر فادحة.

وشاركت مدفعية الجيش وطائرات التحالف، حيث دمرت عدة أطقم مسلحة وعربات Bm.

ودكت مدفعية الجيش الوطني ايضا عشرات التحصينات والمواقع الحوثية بامتداد الجبهة الجنوبية.

مصادر خاصة أكدت لمأرب برس تصاعد عمليات هروب المليشيات الحوثية من الجبهة الجنوبية وغيرها من جبهات مأرب.

ويسود هدوء حذر حاليا في الجبهة الجنوبية بمارب مع اشتباكات متقطعة.