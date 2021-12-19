توقعات الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية،اليوم الاحد طقساً بارداً أثناء الليل والصباح في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أن يكون الطقس بارداً أثناء ساعات الليل والصباح في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من إب والضالع.

وسيكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج ، أبين ، وغرب كل من الجوف ومأرب، كما سيكون بارداً نسبياً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.

ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد .

وحث المزارعين على أخذ الحيطة والحذر من الأجواء الباردة لحماية محاصيلهم الزراعية .

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاء على النحو الآتي : ذمار : 2.8، عمران : 3.4، صنعاء: 4.5، السدة : 8.5، إب : 9 درجات، المحويت : 10.2 ، سيئون : 12.3 .