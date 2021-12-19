تعرف على افضل ثلاثة لاعبين في كأس العرب والفائز بلقب هداف البطولة ولمن ذهبت جائزة الحذاء الذهبية؟

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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فاز الجزائري ياسين براهيمي بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في كأس العرب لكرة القدم، بعدما قاد بلاده لحصد اللقب عقب التفوق بهدفين نظيفين على تونس بعد وقت إضافي في النهائي في استاد البيت يوم السبت.

وسجل براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة خلال نهاية الوقت بدل الضائع أمام أكثر من 60 ألف متفرج، بينما سجل قبله أمير سعيود الهدف الأول بتسديدة قوية في الدقيقة 99.

وحصل يوسف بلايلي لاعب الجزائر على جائزة الحذاء الفضي لثاني أفضل لاعب، بينما نال أكرم عفيف لاعب منتخب قطر جائزة ثالث أفضل لاعب.

وحصل التونسي سيف الدين الجزيري على لقب هداف البطولة برصيد أربعة أهداف، بينما نال الجزائري رايس مبولحي جائزة أفضل حارس.

واحتلت قطر المركز الثالث في وقت سابق بعد التفوق بركلات الترجيح على مصر وعقب التعادل دون أهداف.