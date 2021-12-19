محمد بن راشد يبارك لـ الشقيقة قطر ويهنئ الجزائر ويشيد بتونس

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تفاعل حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع تتويج المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس العرب 2021 في قطر ، وقال إن فوزهم على تونس في المباراة النهائية كان "تاريخيا".

وقال محمد بن راشد في تغريدة على تويتر:"ألف مبروك لمنتخب الجزائر فوزهم المستحّق بكأس العرب في مباراة تاريخية جميلة"، وأضاف:"ومبروك لتونس أداءهم البطولي".

كما بارك حاكم دبي لـ"الشقيقة قطر" على "التنظيم المتمّيز والناجح للبطولة ، والذي عّزز ثقة العالم بقدراتهم استعدادا لكأس العالم في 2022 ،"قبل أن يختم بالقول:"ألف مبروك لكل العرب اجتماعهم في بطولة جمعت الشعوب وأفرحت الجميع".

وشهد المباراة النهائية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي"فيفا".

وتوج المنتخب الجزائري المشارك بتشكيلة رديفة نفسه بلقب كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على تونس بهدفين في مباراة شهدت اللجوء إلى شوطين إضافيين على ملعب البيت المونديالي في منطقة الخور على أطراف العاصمة القطرية الدوحة.

وسجّل هدفي الجزائر لاعب الصفاقسي التونسي السابق البديل أمير سعيود (99) وياسين إبراهيمي (120+5)، أمام مدرجات غصّت بأكثر من 60 ألف متفرج.

وأحرزت قطر المركز الثالث بفوزها على مصر بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي صفر- صفر.

ونال التونسي سيف الدين الجزيري لقب الهداف برصيد أربعة أهداف، فيـما نال صانع اللعب الجزائري ياسين إبراهيمي جائزة أفضل لاعب، ونال مواطنه يوسف بلايلي الكرة الفضية والقطري أكرم عفيف الكرة البرونزية، بينما نال الحارس الجزائري رايس مبولحي جائزة أفضل حارس مرمى ومنتخب المغرب جائزة اللعب النظيف.