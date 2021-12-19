هجمات حوثية جديدة باتجاه ابها وخميس مشيط والتحالف يقول ان المليشيات حاولت استهداف المسافرين

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي.

كما قال التحالف أن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث مسيرات، مشيرا إلى أن المسيرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً لانطلاق الهجمات العابرة للحدود.

وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.