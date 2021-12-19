محمد بن راشد يبارك لـ الشقيقة قطر ويهنئ الجزائر ويشيد بتونس هجمات حوثية جديدة باتجاه ابها وخميس مشيط والتحالف يقول ان المليشيات حاولت استهداف المسافرين ”عُمال اليومية في اليمن“.. اضطهاد وأعمال شاقة وأجور منخفضة السعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية ”إصلاح حضرموت“ يدعو لوحدة الصف وخدمة المحافظة بعيدًا عن التخوين والاتهام تفاصيل خطر غير متوقع للبرتقال قرقاش يكشف عن دليل يؤكد على "طي صفحة الخلاف" بين الإمارات وقطر إنهاء مهمة إيرلو وإسنادها لقيادي في الحرس الثوري ومصادر تكشف التفاصيل معارك ليلية شرسة جنوبي مأرب ومليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي.
كما قال التحالف أن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث مسيرات، مشيرا إلى أن المسيرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً لانطلاق الهجمات العابرة للحدود.
وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.