تفاصيل خطر غير متوقع للبرتقال

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خبيرة التغذية يوليا بولوفينسكايا لوكالة "سبوتنيك" عن خطر البرتقال.
وفقًا للطبيبة، في بعض الحالات، يمكن أن يؤثر تناوله سلبًا على صحة الإنسان.
وأكدت أن هذه الحمضيات من المواد المسببة للحساسية القوية.
وفقًا لها، لا ينبغي استهلاكها بكميات كبيرة، لأن هذا يمكن أن يسبب الحساسية أو صدمة الحساسية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب توخي الحذر عند تناول البرتقال في حالة وجود أمراض الجهاز الهضمي.
كما أن ارتفاع حموضة البرتقال يمكن أن يضر بمينا الأسنان.
ومع ذلك، فإن البرتقال غني بالمغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة، بما في ذلك المدخول اليومي من فيتامين سي والفلافونويد.
وهو ينظم نمو الجسم وله تأثير مضاد للأكسدة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الفاكهة على خفض ضغط الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول