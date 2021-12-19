قرقاش يكشف عن دليل يؤكد على "طي صفحة الخلاف" بين الإمارات وقطر

الأحد 19 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، عن دليل ‏يؤكد على إنهاء الخلافات بين بلاده وقطر.‏

وأكد قرقاش في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري، أمس السبت، يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج العربي ليؤكد أن صفحة الخلاف طويت وأن اتفاق العُلا راسخ وجوهري". وأضاف قرقاش أن "منظور الإمارات للتعامل مع تحديات العقود المقبلة يستند الى طي الخلافات والبناء على المشترك وتعزيز التضامن والتعاون".

احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج العربي ليؤكد أن صفحة الخلاف طويت وأن اتفاق العُلا راسخ وجوهري، منظور الإمارات للتعامل مع تحديات العقود المقبلة يستند الى طي الخلافات والبناء على المشترك وتعزيز التضامن والتعاون

وكتب ابن زايد عبر "تويتر": "خالص التهاني للأشقاء في قطر بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لبلدهم، متمنيا لهم مزيدا من التنمية والرخاء، والتطور بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني".

كما أرسل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: ""نبارك لأهلنا في قطر قيادة وشعبا يومهم الوطني المجيد، ونسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".

وتابع حاكم دبي لأمير قطر: "تجمعنا مظلة مجلس التعاون، وتجمعنا الأخوة والنسب، وتجمعنا تطلعات شعوبنا لمستقبل أجمل وأفضل للجميع بإذن الله". وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجه كلمة، أمس السبت، إلى شعبه وكل المقيمين في بلاده، بينما شهد عروض عسكرية مهيبة بمناسبة ذكرى تأسيسها، والتي توافق يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام